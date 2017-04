Depots geöffnet und geleert

Es ist eine historische Erklärung: »Die baskische sozialistische und revolutionäre Organisation der nationalen Befreiung ETA informiert die internationale Gemeinschaft, dass sie nun unbewaffnet ist. Das gesamte Arsenal befindet sich in Händen der baskischen Zivilgesellschaft«, verkündete Euskadi Ta Askatasuna (ETA; Baskenland und Freiheit) am 7. April, dem Tag vor der Übergabe ihrer Depots an die Polizei Frankreichs.

Mit den Repräsentanten der »baskischen Zivilgesellschaft« sind die »Artesanos de la Paz« (Handwerker des Friedens) gemeint, denen die ETA mitgeteilt hatte, wo sich die Lager befanden. Sie überwachen am 8. April die Polizei beim Ausräumen von 3,5 Tonnen Waffen aus insgesamt acht Depots, alle auf französischem Gebiet. Internationale Experten bestätigen die Übergabe. Es gab keine Verhaftungen. Die 172 »Handwerker« werden in den kommenden Tagen von der französischen Polizei verhört, jedoch nur als Zeugen.

Unterdessen feierten Tausende in Baiona (Ba...