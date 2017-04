Verklagte Kontrolleure

Der weiße, 178 Meter hohe Ro che-Turm überragt in Basel das Quartier am Rheinknie, wo sich die chemische Industrie der Schweiz ballt. Doch beim Bau dieses höchsten Hochhauses des Landes ist nicht alles rund gelaufen: Bereits im Juli 2014 musste der Pharmakonzern eingestehen, dass Bauarbeitern zu wenig Lohn gezahlt worden war. Verständlich also, dass die Gewerkschaft Unia auch in der Folge die Arbeitsbedingungen genauer unter die Lupe nahm. Dafür wurde einer ihrer Sekretäre nun vom Strafgericht Basel belangt. Mit unangekündigten Besuchen zum Zweck der Lohnkontrolle habe der Gewerkschafter Hausfriedensbruch begangen, urteilte das Gericht Anfang April. Es gab damit der Roche Holding AG recht, die den Mann angezeigt hatte.

Im Jahr 2014 hatte Unia die Lohndrückerei auf der Roche-Großbaustelle aufgedeckt. Ein polnisches Subunternehmen hatte seinen Arbeitern pro Stunde gerade einmal zwölf statt der tarifvertraglich vorgesehenen 30 Franken gezahlt. Die Roche Holdi...