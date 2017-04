Kapitalisierung Chinas

China ist einem Zeitungsbericht zufolge bereit, den USA in den Handelsbeziehungen entgegenzukommen. Die Volksrepublik werde US-Präsident Donald Trump bessere Möglichkeiten für Investitionen in den Finanzsektor anbieten, berichtete die Financial Times am Montag. Bislang können ausländische Investoren in China nicht die Mehrheit an Versicherungskonzernen erwerben. Für Finanzhaie verlockend: 49 Prozent aller weltweiten Erstemissionen von Wertpapieren wurden im vergangenen Jahr in China angeboten, hatte die Unternehmensberatung Ernst and Young am vorigen Dienstag mitgeteilt. In der Volksrepublik wurden 37 Prozent der weltweiten Börsengänge verzeichnet.

Außerdem könne das Verbot für Fleischimporte aus den USA, das Beijing 2003 verhängt hatte, aufgehoben werden. Nach US-Angaben haben sich Trump und Chinas Präsident Xi Jinping bei ihrem Treffen am Freitag in Florida auf umfassende Handelsgespräche verständigt. ...