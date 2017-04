Türkei-Referendum im Ausland beendet

Bis zum Sonntag abend haben sich 49 Prozent oder 697.000 der 1,43 Millionen in Deutschland registrierten türkischen Wähler am Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei beteiligt. Dies teilte die Wahlkommission in Ankara am Montag auf dpa-Anfrage mit. In Österreich lag die Gesamtbeteiligung bei 50,6, in der Schweiz sogar bei 57 Prozent. Insgesamt haben demnach fast 1,4 Millionen der knapp drei Millionen im Ausland lebenden Bürger des Landes (47 Prozent) an der heftig umkämpften Volksabstimmung teilgenommen. Das waren deutlich mehr als bei der Parlamentswah...