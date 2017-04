Die Hecke stutzen

Aufgepasst. Das ist ein ganz besonderes Stück Kino. Möglicherweise das Blödsinnigste, was jemals auf Leinwand projiziert wurde. Der Plot: Ein gläubiger Familienvater (Avatar-Mime Sam Worthington) hat mal ’ne Minute nicht hingesehen, weil er seine ältere Tochter vorm Ertrinken retten musste, schwupps, wird seine Jüngere entführt und ermordet. Der Papa hadert daraufhin mit sich, vor allem aber mit Gott. Schließlich hätte der besser aufpassen müssen. Gott regelt die ganze Sache aber wieder, indem er einen Brief schreibt. »Komm zum See, wir müssen reden«, steht da drin. In etwa. Papa fühlt sich ganz schön verarscht und denkt, der Mörder seiner Tochter steckt dahinter. Also – es ist ein US-Film – stapft er mit der Waffe in der Hand raus in den Wald zu seiner Verabredung mit Gott. Er ist nämlich ganz schön wütend auf den Mörder. Und auf Gott.

Der lässt sich dann tatsächlich blicken. Also, eigentlich sind es drei. Gott, eine füllige schwarze Mama (Octavia Spencer...