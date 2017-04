Quasselstrippe des Tages: Michail Gredil

Wie jede ordentliche Wehrmacht hat auch die ukrainische Feldgeistliche. Schließlich muss den Soldaten jemand sagen, dass Gott mit ihnen sei.

Und ebensowenig, wie ein deutscher Innenminister ständig mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen kann, kann man von diesen Truppenbetreuern in Schwarz erwarten, die sogenannte Heilige Schrift im Kopf zu haben. Zum Beispiel den Rat Jesu an seine Jünger: »Eure Rede sei Ja Ja, Nein Nein. Was darüber ist, ist vom Übel.« (Matthäus 5,37). Also begab es sich, dass der griechisch-katholische Feldkaplan Michail Gre...