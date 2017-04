Hungerstreik gegen Ankara

Die Hungerstreiks kurdischer politischer Gefangener in türkischen Gefängnissen spitzen sich zu. Mittlerweile haben sich rund 100 Gefangene aus der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in acht Haftanstalten dem zeitlich nicht begrenzten Hungerstreik angeschlossen. Ein Drittel davon sind Frauen. Das teilte die Gefängniskommission der linken und prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) am Donnerstag mit.

Im Sakran-Gefängnis verweigern 13 Gefangene bereits seit dem 15. Februar jede Nahrungsaufnahme. »Die Gefangenen in den Gefängnissen von Sakran und Tekirdag stehen an der Schwelle des Todes«, warnte nun die HDP-Abgeordnete Meral Danis Bestas, die sich ihrerseits in Haft befindet und gemeinsam mit zwei weiteren inhaftierten HDP-Abgeordneten am 1. April in einen befristeten Solidaritätshungerstreik getreten ist.

Die Gefangenen protestieren mit der Verweigerung der Nahrungsaufnahme gegen unmenschliche Haftbedingungen in den völlig überbelegten Gefängnissen,...