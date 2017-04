Noch immer Avantgarde

Irgendwie schien es beim »Festival Mémoires«, das am Mittwoch in Lyon endete, als gehöre Ruth Berghaus’ »Elektra« mit ihrer kühnen Bühnenarchitektur von Hans Dieter Schaal viel eher in den turm­artig modernen Saal der dortigen Oper als in die Dresdner Semperoper, wo die Inszenierung 1986 Premiere hatte. In der Elbmetropole wurde die aufsehenerregende Produktion der Pa­lucca- und Brecht-Schülerin in den 90er Jahren abgesetzt, um einer neuen Platz zu machen, die allenfalls durch modische Banalität auffiel – nun hat sie der Lyoner Opernintendant Serge Dorny für das vierwöchige Festival auf die Bühne zurückgeholt. Die Regisseurin ist 1995 verstorben, doch Dirigent Hartmut Haenchen, Bühnenbildner Schaal, Kostümbildnerin Marie-Luise Strandt sowie die Berghaus-Schülerin Katharina Lang, seit 1988 Abendspielleiterin und Regieassistentin an der Berliner Staatsoper, konnten die Rekonstruktion der höchst präzisen Inszenierung gewährleisten. Die Aufführung hat in 30 J...