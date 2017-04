»Ich will die Revolution verteidigen«

Der Belagerungsring kurdischer und arabischer Kräfte um die ostsyrische Stadt Rakka schließt sich, die Offensive auf den Stadtkern steht kurz bevor. Wie ist die militärische Lage vor Ort, und welche politische Relevanz hat der Vorstoß für das kurdische Demokratieprojekt in Nordsyrien?

Ich beteilige mich seit dem Beginn der dritten Phase an der Rakka-Opera­tion. Wir sind aus Nordosten bis zum Euphrat vorgedrungen. In den vergangenen Wochen haben wir entlang des Flusses den Weg nach Westen freigekämpft. Meine Front steht seit einigen Tagen. Die Freunde warten an der Nordseite des Tabka-Dammes. Es gab eine US-Luftbrücke, wodurch ein Teil unserer Kräfte an der Südseite des Flusses im Tabka-Gebiet abgesetzt wurde. Die Idee ist, dass sich diese Kämpfer, nachdem sie Tabka-Stadt eingenommen haben, mit unserer Front vereinigen. Wenn das geschafft ist, ist Rakka vollständig umstellt.

Die politische Relevanz der Rakka-Operation hat viele Aspekte. Die Kurden waren sehr...