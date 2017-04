Für die WTA hat bereits in dieser Woche mit dem »Premier«-Turnier in Charleston, South Carolina, die Sandplatzsaison begonnen, dort allerdings noch auf der schnelleren grünen Asche, wie sie in den USA üblich ist. Johanna Konta, die Überraschungssiegerin bei den Miami-Open am Wochenende, hatte nach dem bisher größten Sieg ihrer Karriere ihre Teilnahme in Charleston wegen einer angeblichen Schulterverletzung kurzfristig abgesagt. Konta ist ein spezieller Fall. Vor anderthalb Jahren dümpelte sie in der Weltrangliste noch um Platz 150 herum, dann begann die 25jährige in Spanien zu trainieren. Mittlerweile hat sie die Turniere in Stanford und Sydney gewonnen, stand voriges Jahr im Finale von Beijing. Mit dem Titel in Miami ist sie nunmehr siebte der Weltrangliste. Zudem hat sie statistisch den effektivsten Aufschlag der WTA-Tour. Trainiert wird sie zur Zeit von Wim Fissette, dem früheren Coach von Kim Clijsters, der letztes Jahr auch Wiktoryja Asaranka zum »Su...