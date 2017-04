»Revitalisierung der sozialen Bewegung«

Vergangenen Monat trafen sich Gewerkschafter und Vertreter sozialer Organisationen aus den USA, Kanada und Mexiko auf Einladung von IndustriALL in Mexiko-Stadt, um zu analysieren, was Präsident Trumps Politik für ihre Arbeit bedeutet. Zu welchen Einsichten sind Sie gekommen?

Wir glauben nicht, dass die politische Situation in den USA vor der Wahl Trumps positiv einzuschätzen war. Unter Obama wurden zum Beispiel so viele Migranten abgeschoben wie nie zuvor. Und uns ist auch klar, dass es einen Sektor des verarmten Proletariats in den USA gibt, der Trump unterstützt und auf eine Verbesserung der eigenen Lage hofft. Aber diese Hoffnung ist verfehlt: Trump ist der Vertreter der Großkonzerne, und er spielt Arbeiter in den Vereinigten Staaten und Mexiko nur gegeneinander aus, um deren Sozialstandards und Löhne noch weiter abzusenken. Unsere Antwort lautet Wiederaufbau einer Plattform für Solidarität zwischen den Arbeitern und deren Organisationen in diesen drei...