Kassen treiben Medikamentenpreise hoch

Die Zahl der verschreibungspflichtigen Medikamente, für die Patienten aus eigener Tasche drauflegen müssen, nimmt rasant zu. Gab es auf dem deutschen Arzneimittelmarkt vor sechs Jahren noch mehr als 7.100 Präparate, die ohne Mehrkosten verschrieben wurden, waren es im Vorjahr nur noch knapp 3.650. Das berichtete am Montag Bild unter Berufung auf aktuelle Daten des Apothekerverbandes AB DA und des Verbands der Generika­unternehmen Pro Generika. Insgesamt schlugen 2016 die Zuzahlungen für Pillen, Säfte und Salben mit rund 2,15 Milliarden Euro zu Buche, was einem Plus von 2,8 Prozent gegenüber 2015 entspricht.

Die beiden wesentlichen Gründe für die Entwicklung: Es werden jedes Jahr mehr Pharmazeutika verordnet. 2016 betrugen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Medikamente 34 Milliarden Euro, verglichen mit dem Jahr davor waren das 3,8 Prozent mehr. Je größer das Verkaufsvolumen, desto mehr zuzahlungspflichtige Mittel gehen über den Ladentisch. Auß...