»Das Sulfat strömt bis in die Hauptstadt«

Berlins Trinkwasser ist mit Sulfat belastet. Woher kommen diese Schwefelverbindungen?

Aus den Tagebauen in Brandenburg, sowohl aus den bereits stillgelegten als auch den neueren. Aus den noch aktiven Tagebauen stammen etwa 50 bis 60 Prozent. Um die Kohle fördern zu können, wird das Grundwasser bis zu 100 Meter abgesenkt. Dadurch kommt der im Boden befindliche Pyrit – auch als Katzengold bekannt – in Kontakt mit der Luft und kann oxidieren. In der Folge entstehen Eisenocker und Sulfat. Wenn später das Grundwasser wieder ansteigt, werden diese Stoffe ausgewaschen und gelangen über das Grundwasser, Entwässerungskanäle und Bäche in die Spree. Das Sulfat strömt so bis in die Hauptstadt.

Und landet im Berliner Trinkwasser.

Bis zu 70 Prozent seines Bedarfs deckt die Stadt über das Wasserwerk Friedrichshagen aus der Spree. Der Rest wird aus dem Grundwasser gewonnen.

Was ist das Schlimme an Sulfat?

Der Grenzwert liegt bei 250 Milligramm pro Liter. Oberhalb dieser Konze...