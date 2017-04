Das Unterdrückersystem abschaffen

Delbert Africa ist ein bekanntes Mitglied der Move-Organisa­tion in Philadelphia. Wer jedoch heute 20, 30 oder sogar 40 Jahre alt ist, dem wird sein Name kaum etwas sagen. Lange vor der berühmt-berüchtigten Prügelorgie von Polizisten in Los Angeles gegen den Schwarzen Rodney King im Jahr 1991 erlangte Delbert im August 1978 größere Bekanntheit. Damals kursierten in den USA Videoaufnahmen, die zeigten, wie er von Polizisten während einer der ersten Konfrontationen zwischen der Polizei und Move bei seiner Verhaftung brutal geschlagen, getreten und mit Gewehrkolben traktiert wurde. (Delbert Africa gehört seit dem damaligen Polizeiüberfall auf das Move-Gemeinschaftshaus in West Philadelphia zu den »Move 9«, die nach ihrer Verhaftung zu 30 bis 100 Jahren Haft verurteilt wurden. Seit 2008 lehnten Pennsylvanias Justizbehörden alle Anträge auf Freilassung zur Bewährung kategorisch ab; jW)

In der Haft hat Delbert Africa wie andere Move-Mitglieder jungen Gefangenen ...