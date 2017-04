Gehypte Jobvernichtung

Amtlich wird die Nationale Maritime Konferenz (NMK) der Bundesregierung zwar nach wie vor als »das wichtigste Branchenevent« bezeichnet: Mehr als 750 Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Forschung, Politik und Verwaltung kommen in Hamburg zusammen, es ist das zehnte Treffen dieser Art. Allerdings hat das ausrichtende Bundeswirtschaftsministerium den Ablauf drastisch verkürzt: Früher wurden die Inhalte noch in parallelen Branchenworkshops – zum Teil auch kontrovers – erarbeitet. Diese Vorbereitung hat nun bereits Ende 2016 stattgefunden, die eigentliche Konferenz am morgigen Dienstag wurde auf einen Tag halbiert. Ihre Schlusserklärung ist bereits ausformuliert und wird morgen nach nur einer Stunde – noch vor drei inszenierten Podiumsdiskussionen und vor der Schlüsselrede der Kanzlerin – unterzeichnet. »Dampfgeplauder und Schaulaufen« ätzte ein ehemaliger Seemann daher schon im Vorfeld über das Ereignis.

Themen wie Klimaschutz und Energiewende werden zw...