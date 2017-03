Die Zerstörung der Vernunft

Im Vorfeld der offiziellen Feierlichkeiten zum 60jährigen Jubiläum des Aufstands von 1956 überschlugen sich in Ungarn die antikommunistischen Attacken. Ins Visier geriet dabei auch der marxistische Philosoph und Theoretiker der revolutionären Arbeiterbewegung Georg Lukács (1885–1971). Unter Berufung auf ein 2012 erlassenes Gesetz, das die Namensgebung für Straßen und öffentliche Plätze, aber auch Institutionen regelt, gab die Tageszeitung Magyar Nemzet am 21. Oktober 2016 bekannt, Anzeige gegen die Georg-Lukács-Stiftung erstatten zu wollen. Die Stiftung fördert sozial- und literaturwissenschaftliche Forschungsprojekte und besteht unabhängig vom Georg-Lukács-Archiv. Das Gesetz besagt: »Im Namen der Organisation darf nicht der Name einer Person stehen, die in Gründung, Ausbau oder Aufrechterhaltung der despotischen politischen Systeme des 20. Jahrhunderts eine führende Rolle eingenommen hat.« Die Zeitung zitierte auch die Stellungnahme der Akademie der Wiss...