»Stechen, Brennen, Hobeln«

Was für ein Parcours: Zuerst lässt man sich im Narbenstudio ein paar schmückende Wunden einätzen, macht sich dann auf den Weg durchs postapokalyptische Wien, aus dem man aber wieder vor einem mutantenhaften, käferartigen Baby flüchtet, um sich endlich in einer Wohngemeinschaft mit einem Schuhfetischisten, der aus einem explodierten Vulkan geflohen ist, niederzulassen. Wo gibt’s denn so was? Beim Berliner Hörspielfestival (BHF).

Vergangenes Wochenende fand es zum achten Mal im Theaterdiscounter, nahe dem Alexanderplatz, statt. Traditionell sind diese Abende ganz der freien Hörspielszene gewidmet. Kategorisiert nach ihrer Länge, werden die Hörspiele in vier Wettbewerben vorgestellt. Es geht um das »lange brennende Mikro« (für Stücke von 20–60 Minuten), das »kurze brennende Mikro« (5–20), das »glühende Knopfmikro«(bis 5) und den »Mikroflitzer« (bis eine Minute). Nur über das »lange brennende Mikro« stimmte eine Fachjury unter Vorsitz des Hörspielkritikers Joc...