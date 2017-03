Mutti und der Sonntag

Wegen der vergessenen Zwiebel oder des Kilos Mehl für einen Kuchen zum Spontanbesuch der Schwiegermutter muss in Polen niemand mehr den Nachbarn behelligen. Seit dem Systemwechsel 1989 gibt es keinen gesetzlichen Ladenschluss mehr. Jeder Händler kann aufhaben, so lange er will. Supermärkte öffnen in der Regel sieben Tage in der Woche, meist von sieben bis 22 Uhr. Und die Shoppingmalls, in denen sich der Einzelhandel auch in den Städten Polens konzentriert, geben dieses Kriterium der langen Öffnungszeit auch für ihre übrigen Mieter vor. Auf den Sonntag entfällt ein Fünftel – also ein überdurchschnittlicher Anteil – des Einzelhandelsumsatzes, und das ist auch kein Wunder: Je mehr die Arbeitszeiten der nicht im Handel tätigen Beschäftigten ausgedehnt werden, desto weniger Zeit oder auch Energie haben sie, größere Besorgungen noch werktags nach Feierabend zu erledigen. Entsprechend wächst in Umfragen die Bedeutung, die die Polen in ihrer Eigenschaft als Kunde...