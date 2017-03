Offener Brief an »Pulse of Europe«

Mit einem offenen Brief haben sich vier Europapolitiker der Linkspartei am Mittwoch an die Initiatoren der Demonstrationen unter dem Motto »Pulse of Europe« gewandt. Der Brief wurde von den drei Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko, Diether Dehm und Alexander Ulrich sowie von Fabio De Masi unterzeichnet, der Mitglied des Europäischen Parlaments ist:

Mit großem Interesse haben wir in den letzten Wochen die Kundgebungen des »Pulse of Europe« verfolgt. Wir teilen die Sorge um den Aufstieg rechter und faschistischer Kräfte und begrüßen, dass viele Menschen gegen diesen aktiv werden. Als Linke kämpfen wir gegen den wachsenden Rassismus und chauvinistischen Nationalismus, der einzelne Nationen über andere zu stellen versucht.

Es ist offenkundig, dass sich die EU in einer historischen Krise befindet. Deren Ausgang ist offen und hängt maßgeblich davon ab, wie die Eliten auf die Krise reagieren und wieviel Druck wir von unten aufbauen können. Die bislang skizzierten ...