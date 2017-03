Spekulation verhindern

Das Treffen der Finanzhaie geriet zum Auswärtsspiel. Jeder Manager, der am Mittwoch den 2. Immobilienkongress in Berlin betreten wollte, wurde von etwa 50 Demonstranten verschiedener Mieterinitiativen ausgebuht.

Eine Teilnehmerin, Manuela, erklärte gegenüber jW: »Wir sind heute hier, weil wir nicht aus unseren Wohnungen verdrängt werden wollen, in denen manche von uns seit 42 Jahren leben.« Sie wohnt in der Otto-Suhr-Siedlung, in einem Häuserblock, etwa 200 Meter von der Prunkmeile Friedrichstraße entfernt, in der gestern der Immobilienkongress stattfand. Ohne Unterbrechung trommelten die Protestierenden auf Töpfen und Deckeln, sie skandierten: »Keine Rendite mit der Miete« und »Mieterhöhung, Zwangsumzug, davon haben wir genug«.

Die Hauptstadt ist Ziel von Immobilienspekulanten. Die teuerste Wohnung Berlins wechselte mit 31.880 Euro pro Quadratmeter den Besitzer, berichtete das Skandalblatt B.Z. am Mittwoch. Manuelas Wohnung wurde energetisch saniert. Mit F...