»Kein Grundrecht auf Hass«

Ihre Initiative verteilt aktuell in der Domstadt über 200.000 Bierdeckel mit der Aufschrift »Kein Kölsch für Nazis – Kein Raum für Rassismus« an verschiedene Gaststätten und Kneipen. Was hat es mit Ihrer Aktion auf sich?

Wir verstehen uns als Teil der Massenmobilisierung gegen den Bundesparteitag der AfD, der am 22. und 23. April im Kölner Maritim-Hotel stattfinden soll. Schon in der Vergangenheit haben wir gegen die Aktivitäten von Rassisten und extremen Rechten mobil gemacht. Aktuell werden wir bereits von über 170 Wirten und Gastronomen unterstützt, die unsere Bierdeckel nutzen. Sie setzen damit ein eindeutiges Zeichen gegen den Parteitag der AfD und befördern dadurch zugleich die Mobilisierung gegen deren Zusammenkunft.

Nun ist es ja an sich ein normaler Zustand, dass eine nicht verbotene Partei auch Parteitage abhält …

Das mag ja richtig sein, jedoch ist d...