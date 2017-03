Verschärftes Du-du unter Partnern

Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sieht die Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen Geheimdiensten durch die Spionagetätigkeit der Türkei empfindlich gestört. Bosbach sagte am Mittwoch im Deutschlandfunk, es sei dennoch wichtig, die gemeinsamen Bemühungen beizubehalten – beispielsweise in der Terrorabwehr. Dass türkische Behörden die Hauptgefahr nicht im islamistischen Terror sehen, sondern in der linken Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), ist ein offenes Geheimnis. Bosbach betonte am Mittwoch, die Türkei brauche eine klare Ansage und müsse wissen, dass Deutschland unter keinen Umständen akzeptieren könne, wenn Bundesbürger bespitzel...