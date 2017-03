Brüssel will die Kronjuwelen

Der Countdown zum »Brexit« läuft. Am Dienstag abend unterzeichnete die britische Premierministerin Theresa May den Antrag ihres Landes zum Austritt aus der EU. Am Mittwoch wurde das Dokument dann EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel übermittelt. Damit beginnt ein zweijähriger Verhandlungsmarathon. Bei einer Parlamentsdebatte am Mittwoch richtete sich May an die britische Bevölkerung. »Wenn ich in den kommenden Monaten am Verhandlungstisch sitze, möchte ich jede Person im ganzen Vereinigten Königreich vertreten – Junge und Alte, Reiche und Arme, Großstädte, Kleinstädte, den ländlichen Raum und alle Dörfer. Und auch die EU-Bürger, die dieses Land zu ihrer Heimat gemacht haben.«

Vorerst dürfte sich May jedoch mit Forderungen aus Brüssel auseinandersetzen müssen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat bereits angekündigt, die Rechnung für den Austritt werde »sehr gesalzen« ausfallen. Die Rede ist von bis zu 60 Milliarden Euro. »Das ist keine Strafe...