Brauner Marsch auf »rote Hochburg«

Leider kein Scherz: Für den 1. April planen Neonazis eine Demonstration in Göttingen. Auf Einladung des rechten »Freundeskreises Thüringen/Niedersachsen« kommen unter anderem der mehrfach vorbestrafte und frisch gekürte NPD-Bundesvize Thorsten Heise, Kader der Partei »Die Rechte« und Hooligans zum Aufmarsch in der von ihnen so genannten »roten Hochburg«. Die Stadtverwaltung hat den Demozug durch Göttingen zwar untersagt und lediglich eine stationäre Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz gestattet. Der »Freundeskreis« klagt aber vor dem Verwaltungsgericht gegen die Verfügung.

Ungeachtet des juristischen Gerangels bereiten Nazigegner Massenproteste gegen den Aufmarsch der Rechten vor. Das Göttinger Bündnis gegen rechts will mit Blockaden und Kundgebungen auf Straßenkreuzungen eine mögliche Demonstration des »Freundeskreises« verhindern. Zahlreiche Prominente aus der Uni-Stadt haben durch ihre Unterschrift bereits erklärt, sich an »zivilgesellschaftlichen Aktio...