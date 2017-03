Offene Worte in Amman

Am heutigen Mittwoch beginnt in der jordanischen Hauptstadt Amman das 34. Gipfeltreffen der 22 Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga (AL). Seit Montag wurde es von den Außenministern vorbereitet. Einigkeit bestand darüber, dass der israelisch-palästinensische Konflikt weiterhin »die Wurzel aller regionalen Konflikte« sei.

Offene Worte fand der jordanische Außenminister Aiman Al-Safadi, der von »schweren Krisen« in der Region sprach, die Identität, Einigkeit und Zusammenarbeit der arabischen Staaten in Frage stellten. Sie behinderten jegliche Entwicklung. Die Zwietracht habe »Extremisten Tür und Tor geöffnet«, die ihre »bösartige Ideologie unter der Bevölkerung verbreiten und die arabische Welt in eine Kriegszone verwandelt haben«.

Safadi appellierte an die Anwesenden, sich hinsichtlich des Krieges in Syrien zu einigen. Nur ein politischer Prozess auf Grundlage der UN-Sicherheitsratsresolution 2254 orientiere und im Vertrauen auf die Genfer Gespräche könne da...