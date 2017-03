Mehr statt weniger

Die militärische Führung der USA fordert von Donald Trump mehr Aktionsfreiheit. Dieser hatte während des Wahlkampfs damit gepunktet, dass er seinem Vorgänger Barack Obama gleichzeitig »Schwäche« und übertriebene Interventionsneigung vorwarf. Wer richtig hinhörte, konnte aber auch wahrnehmen, dass der Kandidat außer einer heftigen Steigerung des »Krieges gegen den Terror« keine Veränderungen versprach.

In den knapp zehn Wochen seit seinem Amtsantritt hat der neue Präsident bereits dafür gesorgt, dass die Luftangriffe in Syrien und im Irak massiv verstärkt und die bisherigen Einsatzregeln zur Vermeidung ziviler Opfer gelockert wurden. Jetzt ist der Präsident mit einem Vorschlag seines Verteidigungsministers James Mattis konfrontiert, von Obama angeordnete Beschränkungen für die Beteiligung am Interventionskrieg der arabischen Ölmonarchien im Jemen aufzuheben. Trumps Vorgänger hatte, anscheinend ausgelöst durch zahlreiche Angriffe der saudischen Luftwaffe auf...