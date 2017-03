Eine Zeit lang dachte ich, Pomologen, also Apfelforscher, gäbe es nur in der DDR. Ich hatte dort einige kennengelernt, während in der BRD ab den 60ern zirka fünf Millionen Apfelbäume gefällt wurden – es gab dafür Prämien von der Europäischen Gemeinschaft in Höhe von 50 Pfennig pro Baum. Den Verantwortlichen schwebte ein EG-weiter »Einheitsapfel« vor.

Mit dem Erstarken der Ökologiebewegung Ende der 70er drehte sich der Wind, heute gibt es in Deutschland wieder rund 2.000 Apfelsorten. Nach einer Demo gegen industrielle Landwirtschaft traf ich im Januar die Pomologin Zori Dierolf. Sie kommt aus Löchgau, einem schwäbischen 6.000-Einwohner-Ort im Kreis Ludwigsburg mit gutem Klima und fruchtbarem Lößboden, auf dem Wein, Gemüse und Obst angebaut werden. In dieser Gegend gibt es viele Streuobstwiesen. Dierolf ist Mitglied im BUND, im Verein »Obst- und Gartenbau« sowie im Pomologenverein »Gartenfreunde« – »die haben das Sortenwissen«, sagt sie. Ihr Mann verdiene al...