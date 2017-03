Eine neue Kunstmusik

Dienstag abend vor einer Woche in Hamburg. Die Markthalle ist ausverkauft, weil sich die Artcore-Band Gojira auf ihrer Europatour über Skandinavien und England nach Norddeutschland gewalzt hat. Die vier Franzosen schaffen im Genre gerade so ein bisschen die Quadratur des Kreises, das heißt, sie sind stilvoll, prätentiös, schick, spreizen aber beim Verputzen der Maurerjolle auch nicht gleich den kleinen Finger ab.

»L’Enfant Sauvage«, ihr vorletztes Album, hatte mit einer Mischung aus Death mit ein paar Verbeugungen in Richtung Djent, aber eben auch immer mit einer Hook zum Merken, die Metal-Schreiber hinterm Ofen hervorlockt. Das aktuelle Album »Magma« ist noch artifizieller, man ist dem Death-Genre mit all seinen Präfixen endgültig entwachsen und versucht sich an einem Kunstmetal, der sich gegen alle Schubladisierungen sperrt.

Deshalb war das Hamburger auch ein Metal-Konzert ohne Metal-Publikum, jedenfalls ohne die killernietenbewehrte, splissgeschädigte Ku...