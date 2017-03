Der Traum von Pschu

»Wachträume sind überhaupt mein zweites Leben«, schreibt die junge deutsche Emigrantin Elfriede Cohn-Vossen (1910–1957) sehnsüchtig an ihren Mann Alfred Kurella (1895–1975). Sie ist 1941 vor Beginn der Schlacht um Moskau mit zwei Kleinkindern weit ins sowjetische Hinterland evakuiert worden, wo sie ärmlich und unter schwierigen Bedingungen lebt. Zusätzlich bangt sie um ihren Ehemann, dessen politische Arbeit nicht ohne persönliches Risiko ist. Um ihr schwer an Verdauungsstörungen und Kinderlähmung erkranktes Baby zu retten, braucht sie alle Energie. Vom täglichen Kampf um Essensrationen und warme Kleidung, um Feuerholz für das überfüllte Zimmer, von ihrer Arbeit als Ärztin und der Stimmung unter der Bevölkerung erzählen ihre Briefe. Sie wurden Boten mitgegeben – aus Vorsicht, denn Deutsch war die Sprache des Feindes und wurde beargwöhnt. Elfriede Cohn-Vossens Liebes- und Hoffnungskraft versiegt nicht. Was sie aufrecht hält, ist die Aussicht auf den »Tag n...