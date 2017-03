Arroganz der Macht

Am Morgen des 11. September 2016 rissen unerträgliche Schmerzen einen Mann in seiner Zelle in Pennsylvanias Staatsgefängnis Albion aus dem Schlaf. Dennis »Solo« McKeithan meldete sich daraufhin krank. Der Pfleger, der an seiner Zellentür erschien, rief bei seinem Anblick: »Mein Gott! Was ist passiert?« Solo erzählte ihm von den Schmerzen, die ihn geweckt hatten.

Solos Gesicht war aufgedunsen und das rechte Auge zugeschwollen. Er war ganz blass, und seine Haut war rosafarben. Das war für den Pfleger besonders verstörend, denn Solo ist ein Schwarzer, seine Haut normalerweise kaffeebraun. Solo sagte später aus, der Krankenpfleger habe anscheinend gewusst, was ihm fehlte, wollte es aber nicht sagen. Er wollte vielmehr, dass sich zuerst ein Arzt die Symptome anschaut.

Der herbeigerufene Assistenzarzt warf nur einen kurzen Blick auf Solo und ordnete an, ihn sofort in ein Krankenhaus zu verlegen. Dort wurde ihm ein Venenkatheter gelegt und er erhielt ein Medikamen...