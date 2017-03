Recht auf Gesundheitsversorgung

Ein Fest für Europa direkt am Brandenburger Tor mit Luftballons, Konzerten, aber nur wenig Besuchern. Eine Metapher für den Zustand des Staatenbundes. Denn während die einen am Samstag nachmittag die Europäische Union feierten, machten andere direkt daneben klar, dass soziale Fragen bei diesem Zusammenschluss ausgeklammert bleiben. »Europa war ein Versprechen von Wohlstand«, erläuterte der Vorsitzende der spanischen Linkspartei Podemos, Pablo Iglesias, bei einer Kundgebung spanischer Migranten, die für eine bessere Gesundheitsversorgung demonstrierten. Das habe sich aber als Trugbild erwiesen. Iglesias war gemeinsam mit der Sprecherin der Partei, Irene Montero, in die deutsche Hauptstadt gekommen, um die Demonstranten bei ihrem Kampf um eine garantierte Krankenversicherung zu unterstützen.

Etwa drei Dutzend Aktivisten machten auf die prekäre Situation aufmerksam, in der spanische Migranten einerseits stecken, wenn sie in die BRD kommen, um hier einen Arbei...