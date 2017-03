Auf dem Weg zum Cyborg

Elon Musk ist eine der schillerndsten Figuren, die das Silicon Valley zu bieten hat. Angeblich ist der Unternehmer das reale Vorbild für den von Robert Downey junior verkörperten Tony Stark in der »Iron Man«-Filmreihe. Das Geld, das Musk mit der Gründung des Internetbezahldienstes Paypal machte, hatte es ihm ermöglicht, drei weitere Unternehmen zu gründen: die Solarstromfirma Solarcity, Tesla Motors und Space X. Mit letzterem hofft er, in nicht allzu ferner Zeit den Mars kolonisieren zu können. Außerdem will er ein neuartiges Fernverkehrssystem etablieren. Mit dem sogenannten Hyperloop sollen Passagiere durch Röhren mit Überschallgeschwindigkeit in kürzester Zeit zu entfernten Zielen transportiert werden.

In den vergangenen Jahren machte Musk auch dadurch von sich reden, dass er seinen Sorgen wegen der Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz Ausdruck verlieh. Da diese einmal gefährlicher als Atomwaffen werden könne, erklärte der Multimilli...