70 Millionen Euro für zwei Bundeswehr-Einsätze

Alexander S. Neu, Obmann der Linksfraktion im Verteidigungsausschuss, erklärte zu der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Verlängerung der EU-geführten Bundeswehr-Einsätze EUTM Mali und Atalanta vor den Küsten Somalias und Jemens:

Während in Afrika gerade 20 Millionen Menschen zu verhungern drohen, hat die Bundesregierung nichts Besseres zu tun, als fast 70 Millionen Euro für zwei sinnlose und gescheiterte Bundeswehreinsätze zu verschwenden. Statt Militär wäre Menschlichkeit gefragt. Das Geld könnte viele Leben retten.

Erst im Januar wurde das Kontingent des Minusma-Mandats im Norden Malis erheblich aufgestockt – inklusive des Einsatzes von Kampfhubschraubern – zum nun größten Einsatz der Bundeswehr. Jetzt soll auch die Ausbildungsmission EUTM Mali um ein Jahr verlängert werden und aller Voraussicht nach wieder ein Stückchen näher an den hart umkämpften Norden des Landes heranrücken. Die Bundeswehr verstrickt sich so immer tiefer in die Kämpfe in d...