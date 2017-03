Abgeordnete belogen

»So nah wie möglich an der Wahrheit bleiben« – das hatte ein Mitarbeiter des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) seinem Kollegen Andreas Temme in einem von der Polizei abgehörten Telefonat geraten, als der V-Mann-Führer im Mai 2006 kurzfristig unter Mordverdacht stand. Nach Überzeugung der Fraktion Die Linke im hessischen Landtag hat er sich allerdings weit genug von der Wahrheit entfernt, um strafrechtlich belangt zu werden. Dies gehe aus nachgelieferten Akten hervor, erklärte am Mittwoch der Obmann der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags, Hermann Schaus. Seine Fraktion erstatte »jetzt Anzeige gegen Andreas Temme wegen uneidlicher Falschaussagen«. Es geht um Angaben, die der frühere Geheimdienstler 2012 vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags gemacht hatte.

Am 6. April 2006 – so viel ist bekannt – war Temme im Kasseler Internetcafé von Halit Yozgat an einem der Rechner eingeloggt, als der junge Besitzer ers...