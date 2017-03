Grüße aus Moskau

Pünktlich zum kurdischen Neujahrsfest Newroz ist die russische Armee mit Schützenpanzern in den von kurdischer Seite ausgerufenen selbstverwalteten Kanton Afrin im Nordwesten Syriens eingerückt. »Die Präsenz russischer Truppen im Bezirk Jandaris ist in einem Abkommen zwischen unseren Einheiten und dem russischen Militär in Syrien vereinbart«, erklärte Redur Xelil, Sprecher der Volksverteidigungseinheiten YPG, am Montag gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti. »Nach den Erfolgen unserer Kräfte gegen terroristische Gruppierungen wollen viele Kräfte uns unterstützen und schließen Abkommen mit uns«, sagte Xelil. So werden die um die YPG gebildeten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) in den anderen Kantonen Manbidsch, Kobani und Cizire bereits von der US-geführten Allianz gegen den »Islamischen Staat« (IS) militärisch unterstützt.

Das am Sonntag vereinbarte Abkommen beinhalte die Einrichtung eines »heißen Drahtes« zum russischen Militär sowie ...