Von Papierfliegern und Gummiklauseln

Ob er wieder Papierflieger falten wird? Robert Lighthizer, designierter Handelsbeauftragter der Trump-Administration, ist in den 1980er Jahren schon einmal mit der Abwehr von Importen in die Vereinigten Staaten befasst gewesen. Damals war er, ein Mann der US-Schwerindustrie und überzeugter Anhänger protektionistischer Maßnahmen, stellvertretender Handelsbeauftragter unter Präsident Ronald Reagan. Es ging darum, japanische Stahlexporte in die USA zu reduzieren. Lighthizer saß mit einer Verhandlungsdelegation aus Japan zusammen, ließ in aller Ruhe seine Gesprächspartner reden, nahm eines der Blätter mit ihrem Verhandlungsangebot zur Hand, knickte es zu einem Flugzeug, hob es hoch, zielte und warf es dem japanischen Verhandlungsführer ins Gesicht. Das japanische Angebot war damit erledigt. Wenige Tage später, so berichtet es das Nach...