Staat zahlt für Massaker

So kann man es auch sehen: »Marikana könnte Sie eine Milliarde Rand kosten«, titelte die Kapstädter Tageszeitung Cape Times am Donnerstag. Einen Tag zuvor hatte Südafrikas Polizeiminister Nkosinathi »Nathi« Nhleko vor dem Parlament bekanntgegeben, dass der Staat sich zur Zahlung von 1,17 Milliarden Rand (85,1 Millionen Euro) an die Opfer und Hinterbliebenen des Massakers von Marikana bereit erklärt habe. Am Rande des 80 Kilometer westlich der Hauptstadt Pretoria gelegenen Ortes hatten Polizisten am 16. August 2012 auf streikende Bergarbeiter scharf geschossen. 34 Menschen waren getötet und 78 verletzt worden. Viereinhalb Jahre später übernimmt der Staat nun doch noch Verantwortung.

In derselben Sitzung des Abgeordnetenhauses berichtete eine Delegation der Polizei indes auch, dass die Ermittlungen gegen 87 beteiligte Beamte eingestellt worden sind. Die Logik dahinter erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Einerseits erkennt der südafrikanische Staat in...