Faire Insolvenzverfahren für Staaten

Deutsche Experten sehen immer mehr Entwicklungs- und Schwellenländer in eine unter Umständen dramatische neue Schuldenkrise rutschen. »Der anhaltende Abwärtstrend ist besorgniserregend«, erklärte Jürgen Kaiser von der Initiative Erlassjahr.de am Freitag im baden-württembergischen Baden-Baden am Rande eines Treffens der G-20-Finanzminister.

Die Zahl der in kritischem Ausmaß verschuldeten Länder stieg nach dem am Freitag von Erlassjahr.de gemeinsam mit dem Hilfswerk Misereor vorgestellten neuen sogenannten Schuldenreport 2017 innerhalb von zwei Jahren um 33 auf 116. In 69 der betroffenen Staaten verschlechterte sich die Lage der Staatsfinanzen demnach im Vergleich zum Vorjahr weiter.

Betroffen seien dabei neben vergleichsweise kleinen und armen Ländern auch wirtschaftliche Schwergewichte wie das Mitglied der BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) Brasilien und wichtige Rohstoffexporteure wie des erdölreiche Venezuela, betonten die beiden...