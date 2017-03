David ohne Steinschleuder

Da heben die Manager förmlich ab. Die Lufthansa hat 2016 den höchsten Gewinn ihrer Firmengeschichte eingeflogen. Unter dem Strich behielt der Konzern 1,8 Milliarden Euro in seiner Tasche, eine Steigerung um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in München. Aktienbesitzer sollen wie 2015 pro Stück 50 Cent Dividende kassieren.

Die Chefetage befand sich bei der Präsentation im Dauergrinsen. Am Mittwoch hatten Lufthansa und die Gewerkschaft der Piloten und Flugingenieure, die Vereinigung Cockpit (VC), angekündigt, ihren seit 2013 andauernden Tarifkonflikt beerdigen zu wollen. Im November 2013 hatte das Management zur Attacke auf die Piloten geblasen und die Frühverrentung ab 55 Jahren aufgekündigt. Seitdem legten die in Cockpit organisierten Piloten 14mal die Arbeit nieder.

Nun hat Cockpit zugesagt, deutliche Kürzungen zuzulassen. Der neue Finanzvorstand Ulrik Svensson sprach von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag,...