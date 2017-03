Todesermittlungen eingestellt

Fast ein Dreivierteljahr nach der Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens zum Tod des Ex-V-Mannes und NSU-Zeugen Thomas Richter alias »Corelli« sieht die Staatsanwaltschaft Paderborn keinen weiteren Klärungsbedarf. Man habe das Verfahren bereits am 7. März eingestellt, da auch nach weiteren Untersuchungen ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden könne, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

»Corelli«, der ab 1994 im Sold des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) gestanden hatte und zeitweise als Spitzenquelle in der braunen Szene galt, war bereits Ende März 2014 tot in seiner Wohnung in Nordrhein-Westfalen aufgefunden worden. Es hieß zunächst, er sei im Alter von 39 Jahren an den Folgen einer unerkannten Diabeteserkrankung gestorben. Anfang Juni 2016 hatte aber ein Gutachter im Untersuchungsausschuss zum »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) im nordrhein-westfälischen Landtag erklärt, auch ein Wirkstoff des Rattengifts Vacor könne ein dia...