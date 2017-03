Dabeisein ist alles

Die Chefin des seit Jahren kränkelnden US-Internetriesen Yahoo wird nach dem Verkauf des Webgeschäfts an den Telekomkonzern Verizon um weitere 23 Millionen US-Dollar reicher. Der 41jährigen stünden eine Abfindung in Höhe von drei Millionen Dollar in bar und Aktien im Wert von knapp 20 Millionen Dollar zu, hatte Yahoo am Montag mitgeteilt.

Der Verkauf der Sparte – und damit der Abschied des Internetpioniers von seinem Markenkern – war nach holprigen Verhandlungen und Verzögerungen zustande gekommen. Er soll bis zur Jahresmitte abgeschlossen werden. Die Reste des Unternehmens, bei dem die Beteiligungen an der chinesischen Handelsplattform Alibaba und dem Gemeinschaftsunternehmen Yahoo Japan liegen, sollen dann in Altaba umbenannt und von Thomas McIner...