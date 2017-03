Spione im Kinderzimmer

Wenn eine Puppe spricht, sollte man stets auf der Hut sein. Liebhaber von Horrorfilmen wie »Chucky. Die Mörderpuppe« oder »Chucky und seine Braut« wissen das seit langem. Die Bundesnetzagentur offenbar auch. Die Behörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hat vor allem mit der Förderung des Wettbewerbs in den sogenannten Netzmärkten Gas, Post, Telekommunikation, Elektrizität und Eisenbahnverkehr zu tun. Nun wurde sie in Sachen Schutz der individuellen Privatsphäre aktiv.

Sie nahm eine sprechende Puppe des Herstellers Genesis Toys, die in Deutschland durch die Vivid Deutschland GmbH vertrieben wurde, am 17. Februar wegen Abhörgefahr aus dem Handel. Betroffen ist die Puppe »My Friend Cayla« der US-amerikanischen Firma, die seit 2014 auf dem Markt erhältlich war. Grundlage für die Maßnahme ist der Paragraph 90 des Telekommunikationsgesetzes, der sich »gegen unerlaubte funkfähige Sendeanlagen« richtet. Die Behörde will es den ...