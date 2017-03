Der Bachelor

Wenn man mal wieder das Gefühl haben sollte, das wir zuviel über Gedöns reden, lohnt immer ein Blick in diese Sendung. Sie ist nicht zuletzt bei jungen Frauen beliebt, die den ganzen Tag im Berufsleben ihren Mann gestanden haben.

RTL, 20.15

Mord im Fahrpreis inbegriffen

Die junge Bambi hilft im Nachtzug von Marseille nach Paris dem gleichaltrigen Daniel, der keine Fahrkarte besitzt. Sie nimmt ihn mit in ihr Abteil, in dem vier weitere Passagiere schlafen. Bei der Ankunft des Zuges in Paris wird Madame Thomas tot in dem Abteil aufgefunden. Als ein weiterer Reisender, René Cabourg, getötet wird, muss sich Inspektor Graziani beeilen, um weitere Morde zu verhindern. Mit Yves M...