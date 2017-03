Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn

Johann Wolfgang von Goethe, dessen Todestag sich heute zum 185. Male jährt, las im hohen Alter zwei ausländische Publikationen, die ihm Einblicke in den fortgeschrittensten Stand gesellschaftlicher Entwicklung in Europa gewährten. Sie vermittelten ihm Erfahrungen mit dem beginnenden Industriezeitalter, die er im Weimar des Großherzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Einsenach nicht machen konnte. Die Erkenntnisse aus dieser Lektüre gingen ein in die abschließende Arbeit am »Faust«.

Der Hegel-Schüler Eduard Gans besuchte, aus Paris kommend, den 76jährigen Goethe am 1. Januar 1826 und übergab ein dickes Paket. Es enthielt die ersten beiden Jahrgänge der berühmten Zeitschrift Le Globe: 200 Nummern mit 1.044 Seiten, ein Geschenk der Redaktion an den verehrten deutschen Dichter. Am 7. Februar schrieb Goethe seinem Vertrauten, dem Grafen Karl Friedrich Reinhard: »Man hat mir die Zeitschrift Le Globe, vom September 1824, also wohl von Anfang an, zugesendet und fäh...