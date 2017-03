Es war überraschend kühl draußen. Selbst der Gestank nach Chlor und Aas, der immer über der Baugrube lag, war erträglich. Niko atmete auf. Das Bild vor seinen Augen flimmerte. Dann erkannte er die orange leuchtenden Arbeiter und die träge rollenden, rotierenden, schwingenden Baumaschinen wieder in allen Einzelheiten, die Geräusche dumpf unter seinem Gehörschützer. Die zwei Förderbänder spuckten unablässig den Abraum aus den beiden Haupttunneln aus, mehrere Schaufelbagger beluden die wartenden Lkws. Ein Kran hob einen rostigen Betonmischer über die Szenerie, er wackelte, die Luft war in Bewegung. Drei Arbeiter standen neben dem Kollegen an der überdimensionierten Fernbedienung und hoben synchron die Helme an, während wenige Meter weiter ein muskulöser tätowierter Bursche einen Presslufthammer bediente, schweißüberströmt, das weiße T-Shirt als Fuchsschwanz unter den Gürtel geschoben. Und über all dem glänzte das anthrazitfarbene Dach des Planetariums, das w...