Nach der ersten Etappe

In seinem zweiten von fünf »Briefen aus der Ferne« nach der Erhebung Anfang 1917 gegen das russische Kaiserreich beschäftigt sich Lenin mit »zwei sehr wichtigen Mitteilungen«, die er zuvor gelesen hatte.

Erstens den Text eines Aufrufs des Sowjets der Arbeiterdeputierten über die »Unterstützung« der neuen Regierung in der Pariser erzreaktionären und erzbürgerlichen Zeitung Le Temps vom 20. März und zweitens Auszüge aus der Rede (Matwej Iwanowitsch, jW) Skobelews (1885–1938, zunächst noch Vertreter der Menschewiki in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, jW) in der Reichsduma vom 1. (14.) März, die ein Züricher Blatt (Neue Zürcher Zeitung, 1. Mittagsblatt, 21.3.) auf Grund von Meldungen einer Berliner Zeitung (National-Zeitung) wiedergibt.

Der Aufruf des Sowjets der Arbeiterdeputierten ist, wenn sein Text von den französischen Imperialisten nicht entstellt wurde, ein äußerst bemerkenswertes Dokument; er lässt erkennen, dass das Petersburger Prole...