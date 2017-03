Zynismus als Programm

Am heutigen 11. März jährt sich zum sechsten Mal die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Die drei dort geschmolzenen Reaktorkerne sind noch immer nicht vollständig unter Kontrolle, im Grunde weiß der Betreiber Tepco auch sechs Jahre nach dem Unfall recht wenig über deren Zustand. Zumindest aus einem gibt es nun Fotos und Messungen eines Roboters. Die dortige Strahlung würde einen Menschen in einer Minute umbringen, und die Fotos zeigen erstmals eindeutig, was viele kritische Fachleute seit langem befürchten: Das geschmolzene Uran hat den Reaktorsicherheitsbehälter durchbrochen und ist ausgetreten. Die atomfreundliche rechte Regierung in Tokio hält das nicht davon ab, einen Teil der vor der Katastrophe Geflüchteten zur Rückkehr in die belasteten Gebiet zu drängen. Andernfalls verlören sie jede Unterstützung.

Dieser zynische Umgang mit Anwohnern und...