Total durchleuchtet

Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, ebnete die Große Koalition in der Nacht zum Freitag den Weg zum rundum durchleuchteten Bürger weiter. Mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD segnete der Bundestag gegen die der Opposition zwei brisante Gesetze ab. Diese erleichtern Behörden und privaten Unternehmen nun den Einsatz von Videokameras im öffentlichen Raum und erlauben das automatische Erfassen von Autokennzeichen. Zudem darf die Polizei künftig verdachtsunabhängig bei Einsätzen mit sogenannten Bodycams filmen. Einen dritten Gesetzentwurf überwies das Parlament in den Innenausschuss. Dieser wäre bei Umsetzung ein Freibrief für Geheimdienste, jeden Bürger jederzeit biometrisch identifizieren zu können.

Was harmlos klingt, hat es in sich: Das »Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes – Erhöhung der Sicherheit in öffentlich zugänglichen Anlagen und im öffentlichen Personennahverkehr durch optisch-elektronische Einrichtungen« – besiegelt Videoüberwachung...