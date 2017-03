Neue Front

Trotz eines zeitweiligen Waffenstillstands geht der Aufmarsch von Truppen der »Roj Peschmerga« im nordirakischen, mehrheitlich von Jesiden besiedelten Sindschar weiter. Wie Augenzeugen berichteten, sammeln die Milizen, die der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) nahe stehen, in der Ortschaft Khanasor Kämpfer.

Am vergangenen Wochenende hatten sich die von der Türkei ausgebildeten »Roj Peschmerga« Gefechte mit den jesidischen Selbstverteidigungseinheiten (YBS) geliefert. Letztere waren vor drei Jahren aus dem Widerstand der lokalen Bevölkerung gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) hervorgegangen und gelten als befreundet mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Türkei sowie mit den Selbstverteidigungskräften Rojavas (YPG) in Syrien.

Die Attacken der KDP-Peschmerga hatten wenige Tage nach einem Treffen zwischen dem Präsidenten der Autonomen Region Kurdistan (KRG), Masud Barsani, und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan b...