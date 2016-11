Gebündelte Kompetenz für den Krieg

Die Fraunhofer-Institute gelten als Inbegriff der exzellenten, anwendungsorientierten Forschung. »Wir sind uns der Verantwortung im Umgang mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken bewusst und fördern daher den verantwortungsvollen Umgang mit Forschung«, verspricht die Fraunhofer-Gesellschaft in einer offiziellen Grundsatzerklärung. Weniger bekannt ist allerdings, dass Fraunhofer-Institute auch fleißig der Rüstungsindustrie zuarbeiten.

Gleich sieben Institute, die in Freiburg, Wachtberg und Euskirchen bei Bonn, Pfinztal in Bayern und Karlsruhe ihren Sitz haben, sind im Bereich der sogenannten Verteidigungsforschung aktiv. Sie haben sich in einem eigenen Fraunhofer-Verbund – Verteidigungs- und Sicherheitsforschung (VVS) – zusammengeschlossen, »um ihre Kompetenzen zu bündeln und Forschungsaktivitäten im Bereich ›Verteidigung und Sicherheit‹ zu koordinieren und umzusetzen«. Der VVS ist auf mehreren Gebieten tätig: Cyber-Sicherheit und Verteidigung; Explosi...